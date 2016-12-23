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Дальнее зарубежье 23.12.2016 21:06

Сирийский город Эль-Баба почти взят - президент Турции

Освобождение сирийского города Эль-Баб от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) почти завершено, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Прямо сейчас наши вооруженные силы и Сирийская свободная армия завершают взятие Эль-Баба", - цитирует слова Р.Эрдогана газета "Хюрриет".

Ранее оппозиционная Сирийская свободная армия при поддержке Турции взяла под контроль шоссе, связывающее осажденный сирийский город Эль-Баб с пригородами Алеппо.

Освобождение Эль-Баба - часть операции "Щит Евфрата", которую турецкая армия проводит с конца августа на севере Сирии.

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Тэги: СИРИЯ, ГОРОД, ЗАНЯТИЕ, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]