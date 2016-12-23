Сирийский город Эль-Баба почти взят - президент Турции

Освобождение сирийского города Эль-Баб от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) почти завершено, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Прямо сейчас наши вооруженные силы и Сирийская свободная армия завершают взятие Эль-Баба", - цитирует слова Р.Эрдогана газета "Хюрриет".

Ранее оппозиционная Сирийская свободная армия при поддержке Турции взяла под контроль шоссе, связывающее осажденный сирийский город Эль-Баб с пригородами Алеппо.

Освобождение Эль-Баба - часть операции "Щит Евфрата", которую турецкая армия проводит с конца августа на севере Сирии.