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Регион 23.12.2016 21:20

Тбилиси будет приветствовать решение Москвы по отмене визового режима - спецпредставитель премьера Грузии

В Грузии будут только приветствовать решение российского руководства по дальнейшему упрощению или отмене визового режима для грузинских граждан, заявил спецпредставитель премьера страны по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе.

"Если российское руководство сделает следующий шаг по отмене визового режима для Грузии, мы будем это только приветствовать", - сказал он журналистам, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции о том, что вопрос отмены визового режима для Грузии может быть рассмотрен в случае тесного сотрудничества спецслужб и правоохранительных органов двух стран по вопросам борьбы с терроризмом.

З.Абашидзе отметил, что Грузия признана международным сообществом безопасной страной, и по этой причине многие государства отменили визовой режим для грузинских граждан.

"В ближайшее время Грузия получит безвизовый режим от стран Шенгенской зоны. Грузия различными формами активно поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом. Мы имеем определенный опыт в обеспечении безопасности при проведении Сочинской олимпиады в 2014 году", - сказал З.Абашидзе.

Вместе с тем он напомнил, что по отношению к августовским событиям 2008 года у Грузии и России имеются радикально отличные друг от друга оценки.

"Несмотря на имеющиеся сложности в отношениях с Россией, мы готовы поэтапно решать проблемы и с учетом государственных интересов продолжать диалог с российской стороной в рамках международного формата Женевских консультаций", - сказал З.Абашидзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ВИЗЫ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]