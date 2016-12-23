Тбилиси будет приветствовать решение Москвы по отмене визового режима - спецпредставитель премьера Грузии

В Грузии будут только приветствовать решение российского руководства по дальнейшему упрощению или отмене визового режима для грузинских граждан, заявил спецпредставитель премьера страны по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе.
"Если российское руководство сделает следующий шаг по отмене визового режима для Грузии, мы будем это только приветствовать", - сказал он журналистам, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции о том, что вопрос отмены визового режима для Грузии может быть рассмотрен в случае тесного сотрудничества спецслужб и правоохранительных органов двух стран по вопросам борьбы с терроризмом.
З.Абашидзе отметил, что Грузия признана международным сообществом безопасной страной, и по этой причине многие государства отменили визовой режим для грузинских граждан.
"В ближайшее время Грузия получит безвизовый режим от стран Шенгенской зоны. Грузия различными формами активно поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом. Мы имеем определенный опыт в обеспечении безопасности при проведении Сочинской олимпиады в 2014 году", - сказал З.Абашидзе.
Вместе с тем он напомнил, что по отношению к августовским событиям 2008 года у Грузии и России имеются радикально отличные друг от друга оценки.
"Несмотря на имеющиеся сложности в отношениях с Россией, мы готовы поэтапно решать проблемы и с учетом государственных интересов продолжать диалог с российской стороной в рамках международного формата Женевских консультаций", - сказал З.Абашидзе.
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