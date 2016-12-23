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Дальнее зарубежье 23.12.2016 22:24

Похитители ливийского самолета использовали муляжи оружия - премьер Мальты

Захватчики самолета А-320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, который выполнял рейс Сабха - Триполи, использовали муляжи вместо оружия, сообщил в пятницу глава правительства Мальты Джозеф Мускат.

"Первичная судебная экспертиза показала, что оружие, которое использовали угонщики, было муляжом", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, представители авиакомпании Afriqiyah Airways, заявили, что похитители, изначально планировали добраться до Рима, но приземлились на Мальте, из-за нехватки топлива.

Как сообщалось, угнанный в небе над Ливией пассажирский самолет совершил посадку на Мальте. На борту находились 111 пассажиров и семеро членов экипажа.

Однако затем двое угонщиков отпустили сначала всех пассажиров, а затем членов экипажа, после чего сдались властям Мальты.

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Тэги: МАЛЬТА, САМОЛЕТ, УГОНЩИКИ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]