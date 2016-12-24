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СНГ 24.12.2016 10:02

Рогозин заявляет, что в России были бы рады позитивным шагам в диалоге Кишинева и Тирасполя

Россия заинтересована в активизации переговоров по приднестровскому урегулированию, заявил вице-премьер РФ, сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии и представитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин.

"До встречи с президентом Молдавии я встречался с главой Приднестровья Вадимом Красносельским, с которым обсудил задачи, которые стоят перед непризнанной республикой", - заявил Д.Рогозин по итогам состоявшихся в Кишиневе переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Он напомнил, что недавно представители руководства Приднестровья приняли участие в качестве наблюдателей в работе российско-молдавской межправкомиссии, что позволило рассмотреть ряд важных вопросов.

"Думаю было бы правильным, если исполнительная власть Приднестровья могла бы довести до сведения президента Молдавии экономические проблемы, которые волнуют жителей левобережья Днестра" - сказал Д.Рогозин, отметив, что эти вопросы, в первую очередь, касаются благосостояния и безопасности людей.

"Мы в России будем рады позитивным шагам в этом направлении", - подчеркнул вице-премьер РФ.

Со своей стороны президент Молдавии заявил о намерении найти решение приднестровского вопроса, которое устроит жителей по обе стороны Днестра.

"Я приложу все силы, чтобы решить приднестровскую проблему в интересах большинства жителей по обе стороны Днестра. В нашем плане приднестровского урегулирования проигравших не будет", - сказал И.Додон.

Он отметил особую роль России в этом процессе.

"Молдавии без стратегического партнерства с Россией не выжить. Это важно не только с точки зрения экономики, но и сохранения молдавского государства. Я убежден, что восстановление дружеских и стратегических отношений с Россией поможет решить и приднестровскую проблему ", - сказал глава Молдавии.

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Тэги: РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]