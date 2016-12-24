Рогозин сообщил об успешном завершении переговоров с президентом Молдавии

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин в ночь на субботу в Кишиневе провел переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном.
"4 утра в Кишинёве. Переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном успешно завершились. Спешим теперь домой", - написал Д.Рогозин на своей страничке в Twitter.
Российский вице-премьер также сообщил, что И.Додон принял приглашение президента Владимира Путина посетить Россию в начале 2017 года с первым официальным визитом.
Ранее рейсовый самолет, на котором Д.Рогозин летел в пятницу утром в Кишинев, вынужден был сесть в Будапеште из-за тумана. "Борт "Аэрофлота" из-за сильного тумана в аэропорту Кишинева сесть не смог. Кружили минут 40 и развернулись на Будапешт", - написал Д.Рогозин в Twitter.
В ночь на субботу российский вице-премьер сообщил, что самолет, ранее приземлившийся в Будапеште, прилетел в Кишинев.
Новый президент Молдавии И.Додон официально вступил в должность. Он принял присягу в ходе церемонии инаугурации в пятницу.
И.Додон был избран на пост президента 13 ноября, получив во втором туре выборов 52,1% голосов избирателей. Конституционный суд утвердил результаты выборов 13 декабря.
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