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СНГ 24.12.2016 09:00

Рогозин сообщил об успешном завершении переговоров с президентом Молдавии

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин в ночь на субботу в Кишиневе провел переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном.

"4 утра в Кишинёве. Переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном успешно завершились. Спешим теперь домой", - написал Д.Рогозин на своей страничке в Twitter.

Российский вице-премьер также сообщил, что И.Додон принял приглашение президента Владимира Путина посетить Россию в начале 2017 года с первым официальным визитом.

Ранее рейсовый самолет, на котором Д.Рогозин летел в пятницу утром в Кишинев, вынужден был сесть в Будапеште из-за тумана. "Борт "Аэрофлота" из-за сильного тумана в аэропорту Кишинева сесть не смог. Кружили минут 40 и развернулись на Будапешт", - написал Д.Рогозин в Twitter.

В ночь на субботу российский вице-премьер сообщил, что самолет, ранее приземлившийся в Будапеште, прилетел в Кишинев.

Новый президент Молдавии И.Додон официально вступил в должность. Он принял присягу в ходе церемонии инаугурации в пятницу.

И.Додон был избран на пост президента 13 ноября, получив во втором туре выборов 52,1% голосов избирателей. Конституционный суд утвердил результаты выборов 13 декабря.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, РОГОЗИН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]