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СНГ 24.12.2016 10:33

Введение США расширенных санкций против российского "Темпбанка" - это недостойная месть за достижения России в Сирии - Рябков

Недостойной местью за достижения России на сирийском направлении назвал введение министерством финансов США расширенных санкций в отношении российского "Темпбанка" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Иначе как недостойной местью за то, что достигнуто Россией на сирийском направлении, за те успехи, которые в последнее время демонстрирует сирийская сторона в борьбе с террористической угрозой, это решение уходящей администрации США назвать нельзя", - заявил в пятницу в интервью "Интерфаксу" С.Рябков.

"Мы, конечно, будем защищать имеющимися в нашем распоряжении средствами уважаемую банковскую структуру, оказавшуюся под расширенными американскими санкциями. Мы не позволим американцам через их санкционный инструментарий подрывать наши экономические интересы в Сирии и в целом на Ближнем Востоке", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

"Не прошло и двух дней после предыдущей санкционной "волны", которую вновь разгоняет Вашингтон, как последовали сообщения о введении санкций против известного российского коммерческого банка - "Темпбанка", находящегося уже под американскими санкциями с 2014 года, - сказал С.Рябков. - Теперь речь идет о расширении персонального списка высшего менеджмента этой уважаемой финансовой организации до 10 человек. Раньше под санкциями находился только председатель правления Михаил Гаглоев. Теперь к нему добавилось еще девять человек".

По словам замминистра, в этом решении уходящей администрации США "как в капле воды отразилось полное отсутствие понимания тех пружин и механизмов, которые движут нашей политикой на сирийском и ближневосточном направлениях в целом, убогость политической мысли нынешнего Вашингтона, не способной породить ничего, кроме бесконечного обращения к единственному, видимо, внешнеполитическому инструменту, оставшемуся у администрации, а именно к санкционному".

"Несколько дней назад из Госдепартамента США донеслось, будто бы мы в Москве неправы, заявляя о том, что от американской администрации можно ожидать любых враждебных действий, и что остающийся недолгий срок ее пребывания у власти будет по максимуму использован для насыщения ткани российско-американских отношений по максимуму деструктивными элементами. Произошло то, что произошло, и я думаю, дальнейшие комментарии на тему, можно ли доверять словам официальных представителей США, излишни", - заявил С.Рябков.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, БАНК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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