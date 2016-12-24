Барак Обама подписал законопроект по оборонной политике США на 2017 год

Президент США Барак Обама подписал законопроект по оборонной политике, включающий бюджет для Пентагона на 2017 год и предусматривающий ограничения военного сотрудничества с Россией, сообщают американские СМИ.

Законом на 2017 год оборонному ведомству выделяется бюджет в размере $611 млрд. Из них $3,4 млрд будет направлено на "сдерживание России".

Документ также законодательно ограничивает сотрудничество США с Россией в оборонной сфере.

В начале февраля 2016 года президент США Барак Обама внес на рассмотрение Конгресса финальный проект бюджета на 2017 финансовый год. Общий объем запланированных расходов составляет $4,1 трлн, одной из крупнейших статей расходов является оборонная.

Глава Пентагона Эштон Картер, представляя проект бюджета в феврале, заявил, что США "усиливают свои позиции в Европе для поддержки союзников по НАТО перед лицом российской агрессии". "Деньги пойдут на многие вещи. Больше американских сил в Европе на ротационной основе, больше учений с нашими союзниками, больше военной техники на складах и улучшенной инфраструктуры", - пояснил министр обороны США.