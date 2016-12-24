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СНГ 24.12.2016 11:37

Москва рассчитывает на то, что администрация Трампа сохранит приверженность договору СНВ 2010 года - Рябков

Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду, что и при новой администрации президента США Дональда Трампа российско-американский договор СНВ от 2010 года будет успешно выполняться.

"Мы хорошо представляем себе, какие программы находятся в фазе реализации и в фазе проработки с американской стороны. Они, наверное, достаточно осведомлены о том, что у нас делается", - заявил С.Рябков в интервью "Интерфаксу".

"Главное, что Москва и Вашингтон привержены договору ДСНВ 2010 года, который успешно выполняется. Мы рассчитываем на это также и в период после прихода к власти новой администрации США", - подчеркнул замглавы МИД РФ, комментируя слова избранного президента США Д.Трампа о необходимости укрепления и расширения ядерного потенциала США.

По его словам, "никакой новизны в том, что прозвучало из Вашингтона относительно намерений будущей администрации в сфере ядерных вооружений, нет".

"Это сигнал, который мы фиксировали и раньше", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

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Тэги: РОССИЯ, США, ТРАМП, СНВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]