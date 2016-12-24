Двое боевиков ликвидированы в Дагестане - источник

Силовики в ходе спецмероприятий в Шамильском районе Дагестана уничтожили двух боевиков, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" источник в силовых структурах региона.

"По предварительным данным, боевики были обнаружены на окраине села Телетль Шамильского района. В ответ на предложение сдаться они окрыли огонь, после чего были уничтожены ответным огнем", - сказал собеседник агентства.

По его словам, личности уничтоженных боевиков устанавливаются.

Информация уточняется.