Введение Соединенными Штатами санкций в отношении ряда организаций, входящих в концерн "Алмаз-Антей", не окажут никакого негативного эффекта на ход и сроки реализации заказов, имеющихся в его портфеле, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается санкций, объявленных министерством торговли США в отношении ряда организаций, входящих в концерн "Алмаз-Антей", то это мера из разряда давно прогнозировавшихся", - сказал С.Рябков.
"Никаких негативных эффектов с точки зрения хода и сроков реализации программ и выполнения тех заказов, которые имеются в портфеле "Алмаз-Антея", американцы не получат", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
"Подобного рода решения только консолидируют нас на платформе укрепления нашей обороноспособности, повышения возможностей отечественного оборонно-промышленного комплекса", - заявил С.Рябков.
Парадоксально, что подобного рода приемы используются администрацией, которая до последнего момента своего существования параллельно призывает нас "взаимодействовать" по вопросам разоружения", - сказал замминистра.
"Но так просто не бывает, что одной рукой представители США подписывают решения, направленные, как они надеются, на ослабление наших возможностей именно в этой сфере, а другой - составляют тексты с призывом к нам идти по пути добровольного разоружения", - указал замглавы МИД РФ.
"Мы не играем в игру в одни ворота, и это должны были бы уже давно уяснить американские квази-стратеги, занимающиеся политикой на российском направлении", - сказал С.Рябков.
"Надеемся, что те, кто придет им на смену, будут проводить все-таки более взвешенный и разумный курс", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
Сегодня независимые журналисты нужны Азербайджану как никогда раньше – помощник президента
Алиев и Эрдоган верят в будущее азербайджано-турецких отношений
Алиев и Медведев обсудили перспективы экономического сотрудничества между Азербайджаном и РФ
ГНФАР отбирает страховщика обязательного страхования гражданской ответственности при эксплуатации здания фонда
Производители продукции АПК в Азербайджане с 2004г получили из госбюджета субсидий на 1 млрд манатов
Резиденты промпарков в Азербайджане уже инвестировали более $550 млн, на следующем этапе вложат около $1,5 млрд – глава Минэкономики
Президентская стипендия для олимпийских чемпионов в Азербайджане с 2017 года увеличивается на 30%
При разгоне несанкционированной акции протеста на юге Азербайджана пострадали 9 полицейских – МВД
Спортивно-олимпийские комплексы появятся в 2017 году еще в двух районах – президент Алиев
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Тертере
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Зардабе
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Создано новое объединение предпринимателей - Caspian American Club
Компания ABB обустроила в Бакинской Высшей школе нефти лабораторию
Состоялась специальная сессия Caspian Energy Forum 2017, посвященная созданию и функционированию ЗСТ в поселке Алят
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев