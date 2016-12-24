Введение Соединенными Штатами санкций в отношении ряда организаций, входящих в концерн "Алмаз-Антей", не окажут никакого негативного эффекта на ход и сроки реализации заказов, имеющихся в его портфеле, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается санкций, объявленных министерством торговли США в отношении ряда организаций, входящих в концерн "Алмаз-Антей", то это мера из разряда давно прогнозировавшихся", - сказал С.Рябков.

"Никаких негативных эффектов с точки зрения хода и сроков реализации программ и выполнения тех заказов, которые имеются в портфеле "Алмаз-Антея", американцы не получат", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

"Подобного рода решения только консолидируют нас на платформе укрепления нашей обороноспособности, повышения возможностей отечественного оборонно-промышленного комплекса", - заявил С.Рябков.

Парадоксально, что подобного рода приемы используются администрацией, которая до последнего момента своего существования параллельно призывает нас "взаимодействовать" по вопросам разоружения", - сказал замминистра.

"Но так просто не бывает, что одной рукой представители США подписывают решения, направленные, как они надеются, на ослабление наших возможностей именно в этой сфере, а другой - составляют тексты с призывом к нам идти по пути добровольного разоружения", - указал замглавы МИД РФ.

"Мы не играем в игру в одни ворота, и это должны были бы уже давно уяснить американские квази-стратеги, занимающиеся политикой на российском направлении", - сказал С.Рябков.

"Надеемся, что те, кто придет им на смену, будут проводить все-таки более взвешенный и разумный курс", - подчеркнул замглавы МИД РФ.