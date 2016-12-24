Путин и Алиев обсудили двусторонние отношения – пресс-служба президента

Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин уверены в дальнейшем расширении дружеских отношений между Баку и Москвой.
В.Путин позвонил в субботу И.Алиеву по случаю Дня рождения азербайджанского президента.
«Президенты выразили уверенность в том, что дружеские отношения между странами, основанные на стратегическом партнерстве и впредь будут развиваться»,- сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
В ходе телефонной беседы, стороны обсудили вопросы развития различных направлений двусторонних отношений.
В.Путин пожелал И.Алиеву успехов государственной деятельности.
Ф.Исазаде
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