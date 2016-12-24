Президент Алиев утвердил поправки в Налоговый кодекс

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Налоговый кодекс.

Текст поправок в субботу опубликован в официальных СМИ Азербайджана.

Согласно изменениям, срок действия налоговых каникул на доходы граждан по банковским вкладам увеличен с трех до пяти лет – до февраля 2021 года.

Кроме этого, льготы по НДС на импорт в Азербайджан и продажу пшеницы, на производство и продажу пшеничной муки и хлеба продлены еще на три года – до 31 декабря 2019 года.

С 1 января 2017 года сроком на три года продажа мяса птицы также освобождается от НДС.

Помимо этого, банки в Азербайджане с 1 января 2017 года на три года будут освобождены от уплаты НДС при передаче (продаже) ими проблемных активов, на бессрочный срок освобождены от налога на прибыль структуры, предоставляющие услуги по обязательному медицинскому страхованию и медицинские услуги.

Изменения в кодекс предполагают повышение акцизов на импортируемые в республику автомобили и яхты. В частности, повышены ставки акцизов на импорт всех автомобилей, кроме автомобилей с объемом двигателя до 2 тыс. куб. см. Ставка акциза для таких автомобилей сохранена на уровне 0,2 маната за каждый куб. см.

Ставка акциза для легковых автомобилей объемом двигателя до 3 тыс. куб. см. с 1 января 2017 года составит 400 манатов. Однако за каждый куб. см. для части объема двигателя от 2,001 тыс. до 3 тыс. куб. см. будет взиматься 3 маната (в настоящее время 1,5 маната).

Ставка акциза для легковых автомобилей с объемом двигателя до 4 тыс. куб. см. увеличена с 1,9 тыс. манатов до 3,4 тыс. манатов, а сумма, взимаемая за каждый куб. см. для части объема двигателя в 3001-4000 куб. см., - с 4 до 8 манатов.

Ставка акциза для легковых автомобилей с объемом двигателя до 5 тыс. куб. см. увеличивается с 5,9 тыс. манатов до 11,4 тыс. манатов, а сумма, взимаемая за каждый куб. см. для части объема двигателя от 4 тыс. до 5 тыс. кубических сантиметров - с 8 до 20 манатов.

Ставка акциза для легковых автомобилей с объемом двигателя выше 5 тыс. кубических сантиметров увеличена с 13,9 тыс. манатов до 31,4 тыс. манатов, а сумма, взимаемая за каждый дополнительный куб. см., - с 10 до 40 манатов.

Ставка акциза на импорт яхт, предназначенных для отдыха и спорта, и других плавучих средств, предусмотренных для этих целей, со следующего года увеличивается с 3 до 6 манатов за каждый кубический сантиметр объема двигателя.

Поправки в кодексе предусматривают повышение акцизов на импорт драгоценных металлов и камней.

С 1 января 2017 года ставка акциза на импорт платины увеличена с 2 до 4 манатов за 1 грамм, золота и золотых изделий 375 пробы – с 0,8 до 1,5 маната за 1 грамм, 500 пробы – с 1 до 2 манат, 585 пробы – с 1,2 до 2,4 манат, 750 пробы – с 1,5 до 3 манат, 958 пробы – с 1,8 до 5 манат, 999 пробы – с 2 до 6 манат.

Акциз за один карат обработанного, ограненного, сортированного и закрепленного алмаза повышается с 200 до 400 манатов.

При этом если масса алмаза ниже одного карата, то сумма акциза снижается прямо пропорционально массе. Если масса алмаза превышает один карат, то сумма акциза исчисляется с применением следующих коэффициентов: от одного до двух карат коэффициент составляет 2, от двух до трех карат – 3, от трех до четырех карат – 4, от четырех до пяти карат – 5, выше пяти карат – 10.

Кроме этого, в соответствии с изменениями в законодательство вводится понятие о трансфертном ценообразовании (Funds Transfer Pricing), которое будет применяться по сделкам объемом выше 500 тыс. манатов в течение года.

Наряду с этим, 10%-ным налогом с источника выплаты будут облагаться операции между местными и оффшорными компаниями.

Согласно изменениям, будет введен фиксированный ежемесячный налог для физических лиц, занимающихся некоторыми видами услуг. Это относится к лицам, оказывающим услуги на свадьбах и других мероприятиях, по ремонту бытового оборудования, присмотру за детьми, частному извозу и т.д. Его размер составит 5-30 манатов в зависимости от вида деятельности (к этому размеру также будут применяться коэффициенты).

Поправки также предусматривают взимание НДС при электронной торговле.

В целом, в налоговое законодательство внесено 201 изменение.

Как заявил ранее министр налогов Фазиль Мамедов, эти изменения призваны обеспечить социальную справедливость в вопросах налогообложения.

А.Азизов