Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие на церемонии открытия мечети «Бейлер» в Государственном Историко-Архитектурном заповеднике "Ичеришехер" после работ по восстановлению и консервации, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев ознакомился с созданной в мечети экспозицией «Святые реликвии».

В тот же день, глава государства принял участие в открытии театра Марионет в "Ичеришехер".

Ф.Исазаде