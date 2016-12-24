Резиденты промпарков в Азербайджане уже инвестировали более $550 млн, на следующем этапе вложат около $1,5 млрд – глава Минэкономики

Суммарные инвестиции резидентов промышленных парков на территории Азербайджана составили $553 млн, отмечает министр экономики Шахин Мустафаев.

В Азербайджане в настоящее время функционируют три промышленных парка – Сумгайытский химический, Балаханинский промышленный и Гарадагский. Кроме этого, ведутся работы по созданию еще двух парков – Мингечевирского и Пираллахинского.

«До сих пор резидентами промпарков в Азербайджане вложено инвестиций на сумму $553 млн. В рамках проектов, реализуемых резидентами парков, уже создано более 3 тыс. рабочих мест», - отмечает Ш.Мустафаев в статье, опубликованной в официальной газете «Azerbaycan».

Министр подчеркнул, что на следующем этапе инвестиции резидентов промпарков ожидаются на уровне около $1,5 млрд. «На следующем этапе в рамках проектов резидентов парков планируется создание около 4 тыс. новых рабочих мест», - отметил глава Минэкономики.

А.Азизов