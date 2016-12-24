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Дальнее зарубежье 24.12.2016 13:13

Обама подписал законопроект по оборонной политике США на 2017 год

Президент США Барак Обама подписал законопроект по оборонной политике, включающий бюджет для Пентагона на 2017 год и предусматривающий ограничения военного сотрудничества с Россией, сообщают американские СМИ.

Законом на 2017 год оборонному ведомству выделяется бюджет в размере $611 млрд. Из них $3,4 млрд будет направлено на "сдерживание России".

Документ также законодательно ограничивает сотрудничество США с Россией в оборонной сфере.

"Средства, выделяемые на 2017 финансовый год министерству обороны, не могут быть направлены на какое-либо двустороннее сотрудничество между оборонными ведомствами США и Российской Федерации", - говорится в тексте закона.

Отмена этих ограничений увязывается с "прекращением оккупации Россией украинской территории" и с выполнением минских соглашений.

При этом ограничения на сотрудничество с Москвой не будут распространяться на действия в рамках соглашений по контролю над вооружениями и ядерному нераспространению и другим действующим договорам. Также ограничения не затрагивают сотрудничество по Афганистану.

Кроме того, закон предусматривает создание специального центра по выявлению и борьбе с внешней пропагандой и дезинформацией - как со стороны иностранных правительств, так и со стороны "негосударственных структур".

В начале февраля 2016 года президент США внес на рассмотрение Конгресса финальный проект бюджета на 2017 финансовый год. Общий объем запланированных расходов составляет $4,1 трлн, одной из крупнейших статей расходов является оборонная.

Глава Пентагона Эштон Картер, представляя проект бюджета в феврале, заявил, что США "усиливают свои позиции в Европе для поддержки союзников по НАТО перед лицом российской агрессии". "Деньги пойдут на многие вещи. Больше американских сил в Европе на ротационной основе, больше учений с нашими союзниками, больше военной техники на складах и улучшенной инфраструктуры", - пояснил министр обороны США
.

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Тэги: США, ОБОРОНА, ЗАКОН, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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