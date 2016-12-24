Обама подписал законопроект по оборонной политике США на 2017 год

Президент США Барак Обама подписал законопроект по оборонной политике, включающий бюджет для Пентагона на 2017 год и предусматривающий ограничения военного сотрудничества с Россией, сообщают американские СМИ.
Законом на 2017 год оборонному ведомству выделяется бюджет в размере $611 млрд. Из них $3,4 млрд будет направлено на "сдерживание России".
Документ также законодательно ограничивает сотрудничество США с Россией в оборонной сфере.
"Средства, выделяемые на 2017 финансовый год министерству обороны, не могут быть направлены на какое-либо двустороннее сотрудничество между оборонными ведомствами США и Российской Федерации", - говорится в тексте закона.
Отмена этих ограничений увязывается с "прекращением оккупации Россией украинской территории" и с выполнением минских соглашений.
При этом ограничения на сотрудничество с Москвой не будут распространяться на действия в рамках соглашений по контролю над вооружениями и ядерному нераспространению и другим действующим договорам. Также ограничения не затрагивают сотрудничество по Афганистану.
Кроме того, закон предусматривает создание специального центра по выявлению и борьбе с внешней пропагандой и дезинформацией - как со стороны иностранных правительств, так и со стороны "негосударственных структур".
В начале февраля 2016 года президент США внес на рассмотрение Конгресса финальный проект бюджета на 2017 финансовый год. Общий объем запланированных расходов составляет $4,1 трлн, одной из крупнейших статей расходов является оборонная.
Глава Пентагона Эштон Картер, представляя проект бюджета в феврале, заявил, что США "усиливают свои позиции в Европе для поддержки союзников по НАТО перед лицом российской агрессии". "Деньги пойдут на многие вещи. Больше американских сил в Европе на ротационной основе, больше учений с нашими союзниками, больше военной техники на складах и улучшенной инфраструктуры", - пояснил министр обороны США
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