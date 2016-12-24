В рамках подписанного президентом США Бараком Обамой законопроекта по оборонной политике и бюджету на 2017 год в силу вступит и "Глобальный акт о правах человека имени Магнитского".
Он предусматривает возможность введения американских санкций в отношении граждан любого иностранного государства за грубые нарушения прав человека и коррупцию. Закон может быть применен и в отношении официальных лиц.
Решение о введении ограничительных мер будет принимать президент. Среди возможных санкций - запрет на въезд в США и заморозка активов.
При рассмотрении законопроекта в конгрессе обсуждалось предложение переименовать его в "Глобальный акт о правах человека", исключив из названия имя Сергея Магнитского, так как закон не имеет отношения непосредственно к России или к скончавшемуся в московском СИЗО юристу С.Магнитскому.
Ранее в Москве выразили сожаление в связи с решением Конгресса США придать глобальный характер так называемому "акту Магнитского". "Если уходящая вашингтонская "тусовка" в лице нынешнего доживающего последние недели состава Конгресса и нынешней администрации задалась целью испортить отношения не только с Россией, но и со всем миром - это ее выбор", - заявлял в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нам же остается только сожалеть, что, используя "закон Магнитского" в качестве "полигона", в качестве "тарана" для разрушения фундамента отношений с Россией, США теперь то же самое, ту же провальную и неприемлемую методику пытаются использовать в отношениях с другими государствами", - подчеркнул он.
"Так называемая глобализация санкционного законодательства США, включая пресловутый "закон Магнитского" - это теперь уже проблема международного сообщества", - добавил С.Рябков.
"Дело в том, что согласно принятым решениям, положения упомянутого закона могут быть применены к гражданину или структуре, по сути дела, представляющих любое государство, зарегистрированных в любом государстве", - сказал С.Рябков.
Он пояснил, что "под неприемлемые санкционные нелегитимные меры, которые в соответствии с этим законом допустимы согласно американскому подходу, могут быть подведены граждане любого государства".
"Мы надеемся, что подобного рода экзерсисы не останутся без внимания", - подчеркнул С.Рябков.
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