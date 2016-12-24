Производители продукции АПК в Азербайджане с 2004г получили из госбюджета субсидий на 1 млрд манатов

Производителям продукции АПК в Азербайджане в 2004-2015гг из госбюджета выдано субсидий на общую сумму 934,9 млн манатов, отмечает министр экономики Шахин Мустафаев.

«В 2004-2015гг из госбюджета производителям продукции АПК выдано субсидий на общую сумму 934,9 млн манатов. Кроме этого, в этот период им выдано льготных кредитов на сумму 1,35 млрд манатов», - отмечает Ш.Мустафаев в статье, опубликованной в официальной газете «Azerbaycan».

Министр подчеркнул, что в настоящее время государство инициировало развитие хлопководства, шелководства, табаководства. Как следствие в 2016 году посевные под хлопок превысили 50 тыс. га, сбор урожая составил 84,5 тыс. тонн. Сбор урожая по сравнению с 2015 годом увеличился в 2,4 раза.

Ш.Мустафаев добавил, что в рамках развития сектора АПК в 20 районах страны планируется создание 27 агропарков. Общая площадь этих агропарков составит до 120 тыс. га. «Создание таких агропарков будет способствовать развитию предпринимательства, появлению новых рабочих мест, производство экспортоориентированной и импортозамещающей продукции», - считает министр.

А.Азизов