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АПК 24.12.2016 13:13

Производители продукции АПК в Азербайджане с 2004г получили из госбюджета субсидий на 1 млрд манатов

Производителям продукции АПК в Азербайджане в 2004-2015гг из госбюджета выдано субсидий на общую сумму 934,9 млн манатов, отмечает министр экономики Шахин Мустафаев.

«В 2004-2015гг из госбюджета производителям продукции АПК выдано субсидий на общую сумму 934,9 млн манатов. Кроме этого, в этот период им выдано льготных кредитов на сумму 1,35 млрд манатов», - отмечает Ш.Мустафаев в статье, опубликованной в официальной газете «Azerbaycan».

Министр подчеркнул, что в настоящее время государство инициировало развитие хлопководства, шелководства, табаководства. Как следствие в 2016 году посевные под хлопок превысили 50 тыс. га, сбор урожая составил 84,5 тыс. тонн. Сбор урожая по сравнению с 2015 годом увеличился в 2,4 раза.

Ш.Мустафаев добавил, что в рамках развития сектора АПК в 20 районах страны планируется создание 27 агропарков. Общая площадь этих агропарков составит до 120 тыс. га. «Создание таких агропарков будет способствовать развитию предпринимательства, появлению новых рабочих мест, производство экспортоориентированной и импортозамещающей продукции», - считает министр.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АПК, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, СУБСИДИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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