Франция привержена обязательствам по урегулированию конфликта в Карабахе – Олланд

Президент Франции Франсуа Олланд заявляет о приверженности официального Парижа обязательствам по мирному урегулированию карабахского конфликта.

«Еще раз довожу до вашего внимания обязательство Франции и лично мое в поиске продолжительного решения нагорно-карабахского конфликта переговорным путем»,- говорится в послании Ф.Олланда президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня рождения.

По сообщению официального сайта президента Азербайджана, Ф.Олланд также подчеркнул важность углубляющихся и развивающихся отношений между Азербайджаном и Францией. Французский президент также назвал показателем развивающихся отношений открытый в сентябре текущего года в Баку французско-азербайджанский университет.

Ф.Исазаде