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Внешняя политика 24.12.2016 13:27

Франция привержена обязательствам по урегулированию конфликта в Карабахе – Олланд

Президент Франции Франсуа Олланд заявляет о приверженности официального Парижа обязательствам по мирному урегулированию карабахского конфликта.

«Еще раз довожу до вашего внимания обязательство Франции и лично мое в поиске продолжительного решения нагорно-карабахского конфликта переговорным путем»,- говорится в послании Ф.Олланда президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня рождения.

По сообщению официального сайта президента Азербайджана, Ф.Олланд также подчеркнул важность углубляющихся и развивающихся отношений между Азербайджаном и Францией. Французский президент также назвал показателем развивающихся отношений открытый в сентябре текущего года в Баку французско-азербайджанский университет.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]