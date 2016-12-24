ГНФАР отбирает страховщика обязательного страхования гражданской ответственности при эксплуатации здания фонда

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) объявил тендер на отбор страховщика в рамках обязательного страхования гражданской ответственности при эксплуатации административного здания фонда.
Согласно объявлению, Госнефтефонд в рамках тендера планирует отобрать страховщика по добровольному страхованию движимого имущества.
В целом, ГНФАР проводит тендер по 9 лотам, которые предусматривают закупку оборудования, оказание технических услуг по выявлению и защиты от сетевых атак, обслуживания информационных систем и др. услуг.
Прием предложений по тендеру будет проводиться до 9 февраля. Тендерная процедура состоится 10 февраля 2017 года.
Госпошлина за участие в каждом лоте тендера составляет 100 манатов.
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
А.Азизов
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