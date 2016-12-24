Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7622 EUR   1.8412 RUR   0.0289 GBR   2.1649 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.95 Brent   55.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 26 Дек 27 Дек

Инфраструктура и тендеры 24.12.2016 13:49

ГНФАР отбирает страховщика обязательного страхования гражданской ответственности при эксплуатации здания фонда

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) объявил тендер на отбор страховщика в рамках обязательного страхования гражданской ответственности при эксплуатации административного здания фонда.

Согласно объявлению, Госнефтефонд в рамках тендера планирует отобрать страховщика по добровольному страхованию движимого имущества.

В целом, ГНФАР проводит тендер по 9 лотам, которые предусматривают закупку оборудования, оказание технических услуг по выявлению и защиты от сетевых атак, обслуживания информационных систем и др. услуг.

Прием предложений по тендеру будет проводиться до 9 февраля. Тендерная процедура состоится 10 февраля 2017 года.

Госпошлина за участие в каждом лоте тендера составляет 100 манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, СТРАХОВЩИК, ТЕНДЕР


Похожие новости


PASHA Sigorta стала страховщиком имущества Госнефтефонда Азербайджана Страховая компания AtaSigorta застраховало новое административное здание Госнефтефонда Азербайджана Госнефтефонд Азербайджана отбирает страховщика для страхования административного здания ГНФАР отбирает страховщика для медстрахования своих работников

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]