Алиев и Медведев обсудили перспективы экономического сотрудничества между Азербайджаном и РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудили перспективы экономического сотрудничества.

Д.Медведев позвонил в субботу И.Алиеву по случаю Дня рождения, сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

«И.Алиев и Д.Медведев обсудили вопросы текущего состояния и перспектив экономического сотрудничества»,- отмечается в сообщении.

Собеседники выразили уверенность в успешном развитии двусторонних отношений и в будущем.

Д.Медведев пожелал И.Алиеву успехов в высшей государственной деятельности и крепкого здоровья.

аз

Ф.Исазаде