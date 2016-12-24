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Внешняя политика 24.12.2016 14:15

Алиев и Медведев обсудили перспективы экономического сотрудничества между Азербайджаном и РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудили перспективы экономического сотрудничества.

Д.Медведев позвонил в субботу И.Алиеву по случаю Дня рождения, сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

«И.Алиев и Д.Медведев обсудили вопросы текущего состояния и перспектив экономического сотрудничества»,- отмечается в сообщении.

Собеседники выразили уверенность в успешном развитии двусторонних отношений и в будущем.

Д.Медведев пожелал И.Алиеву успехов в высшей государственной деятельности и крепкого здоровья.

аз

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]