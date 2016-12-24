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Дальнее зарубежье 24.12.2016 14:47

Турция не позволит создать новое государство на севере Сирии, заявляет Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз высказался против создания в Сирии каких-либо автономий, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

"Турция не позволит создать новое государство на севере Сирии", - заявил президент на заседании Совета внешнеэкономических связей в Стамбуле.

Турция проводит на севере Сирии военную операцию, цель которой - освободить приграничные районы от исламистов. Однако местные наблюдатели отмечают, что ее действия направлены также против вооруженного курдского ополчения, которое в Турции признается террористическим. Курдское ополчение в Сирии не подчиняется Дамаску и выступает за федерализацию и создание собственного автономного региона
.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, КУРДЫ, АВТОНОМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]