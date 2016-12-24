Поставки зенитно-ракетных комплексов "Бук-М2" в войска завершены, сообщил начальник войсковой ПВО Сухопутных войск РФ, генерал-лейтенант Александр Леонов.

"Больше поставок "Бук-М2" не будет", - сказал А.Леонов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, в дальнейшем в войска будут поставляться комплексы "Бук-М3".

ЗРК "Бук-М2" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" - высокомобильный и многофункциональный комплекс со средней дальностью поражения. Он предназначен для уничтожения объектов стратегической и боевой авиации (самолеты, вертолеты, ракеты и прочие аэродинамические аппараты). "Бук-М2" способен противостоять вражеским силам даже при беспрерывной огневой атаке.

Новейший ЗРК средней дальности "Бук-М3" не имеет аналогов в мире среди ЗРК своего класса. В частности, "Бук-М3" получил новые ракеты, за счет сниженной массы которых удалось значительно увеличить возимый боекомплект. Еще одной из особенностей комплекса является размещение ракеты в пусковом контейнере.