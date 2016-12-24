Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7622 EUR   1.8412 RUR   0.0289 GBR   2.1649 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.95 Brent   55.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 26 Дек 27 Дек

СНГ 24.12.2016 15:20

Комплексы "Бук-М2" в войска больше поставляться не будут - представитель Сухопутных войск РФ

Поставки зенитно-ракетных комплексов "Бук-М2" в войска завершены, сообщил начальник войсковой ПВО Сухопутных войск РФ, генерал-лейтенант Александр Леонов.

"Больше поставок "Бук-М2" не будет", - сказал А.Леонов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, в дальнейшем в войска будут поставляться комплексы "Бук-М3".

ЗРК "Бук-М2" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" - высокомобильный и многофункциональный комплекс со средней дальностью поражения. Он предназначен для уничтожения объектов стратегической и боевой авиации (самолеты, вертолеты, ракеты и прочие аэродинамические аппараты). "Бук-М2" способен противостоять вражеским силам даже при беспрерывной огневой атаке.

Новейший ЗРК средней дальности "Бук-М3" не имеет аналогов в мире среди ЗРК своего класса. В частности, "Бук-М3" получил новые ракеты, за счет сниженной массы которых удалось значительно увеличить возимый боекомплект. Еще одной из особенностей комплекса является размещение ракеты в пусковом контейнере.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВОЙСКА, ПВО, КОМПЛЕКСЫ


Похожие новости


Доля современного вооружения в российской армии к концу 2016г должна превысить 50% - Путин Порошенко утверждает, что российские войска на территории Украины есть Нарышкин называет ложью утверждения о российских войсках на Украине В НАТО полагают, что Россия может использовать гуманитарную миссию для ввода войск на восток Украины Генсек НАТО выступает за продолжение отвода российских войск от украинской границы Расмуссен надеется на полный отвод российских войск от украинской границы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]