Алиев и Эрдоган верят в будущее азербайджано-турецких отношений

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Таййип Эрдоган верят в будущее двусторонних отношений.
Р.Эрдоган позвонил в субботу И.Алиеву по случаю Дня рождения, сообщает пресс-служба азербайджанского президента.
«Президенты выразили уверенность, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией будет развиваться и после этого»,- отмечается в сообщении.
Турецкий президент пожелал своему коллеге крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.
Ф.Исазаде
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