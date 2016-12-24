Алиев и Эрдоган верят в будущее азербайджано-турецких отношений

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Таййип Эрдоган верят в будущее двусторонних отношений.

Р.Эрдоган позвонил в субботу И.Алиеву по случаю Дня рождения, сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

«Президенты выразили уверенность, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией будет развиваться и после этого»,- отмечается в сообщении.

Турецкий президент пожелал своему коллеге крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.

Ф.Исазаде