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Внешняя политика 24.12.2016 14:41

Алиев и Эрдоган верят в будущее азербайджано-турецких отношений

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Таййип Эрдоган верят в будущее двусторонних отношений.

Р.Эрдоган позвонил в субботу И.Алиеву по случаю Дня рождения, сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

«Президенты выразили уверенность, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией будет развиваться и после этого»,- отмечается в сообщении.

Турецкий президент пожелал своему коллеге крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]