Сегодня независимые журналисты нужны Азербайджану как никогда раньше – помощник президента

Азербайджанское государство нуждается сегодня в свободных, независимых СМИ как никогда раньше, заявил помощник президента Азербайджан по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.
«Сегодня наше государство нуждается в свободных, независимых СМИ, в действительно интеллектуально развитых журналистах как никогда раньше», - подчеркнул А.Гасанов на церемонии вручения наград участникам конкурса, объявленного Государственным фондом поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана.
По его словам, Азербайджан сегодня сталкивается с большим давлением извне.
«Сегодня Азербайджан сталкивается с противостоянием со стороны армянского лобби, а также кругов, пропагандирующих исламофобию. В мире существует миссионерские круги, ревностно относящиеся к развитию нашего государства и создающие препятствия на этом пути. Поэтому мы ожидаем от азербайджанских СМИ поддержки в противостоянии этим попыткам», - отметил А.Гасанов.
Помощник президента подчеркнул, что мощь каждого государства заключается в воле его народа.
«СМИ вносит неоценимый вклад в формирование национальной воли народа, играет связующую роль между правительством и обществом», - сказал А.Гасанов.
По его словам, руководство Азербайджана держит под своим постоянным вниманием заботу о СМИ.
«В течение 7 лет в фонд господдержки СМИ было направлено 28 млн манатов. Примерно столько же было направлено государством на другие цели, связанные с улучшением материально-технической базы и социальных условий журналистов. Несколько раз президент Азербайджана принимал решения о списании долгов органов СМИ», - отметил помощник президента.
Исполнительный директор Фонда Вугар Гасанли, в свою очередь, отметил, что на конкурс было представлено 160 материалов журналистов по 19 различным направлениям.
«По каждому направлению жюри определило победителей и призеров. Одно первое, два вторых и три третьих места», - сказал он.
Победители конкурса получили денежное вознаграждение в 500 манатов, занявшие второе место журналисты – 400 манатов, третье – 300.
На мероприятии состоялось награждение победителей конкурса.
аз
Р.Бабаев
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