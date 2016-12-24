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Дальнее зарубежье 24.12.2016 15:53

Сын Шумахера Мик проведёт сезон в европейской "Формуле-3"

Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера Мик подписал контракт на 2017 год с командой Prema, выступающей в европейском чемпионате "Формула-3", сообщает пресс-служба этой гоночной серии.

Таким образом, молодой немецкий пилот поднимается ещё на один уровень в карьере после двух лет в "Формуле-4", где на его счёту несколько побед на этапах.

Менеджером Шумахера-младшего является Сабина Кем - бывший пресс-секретарь его отца, ставшая впоследствии управляющей делами семьи немецкого пилота, получившего три года назад тяжелейшую травму головы при катании на горных лыжах. Родственники гонщика, его друзья и С.Кем тщательно скрывают любую информацию о его состоянии. Семикратного чемпиона почти никто не видел после получения им повреждений головы.

Мику Шумахеру 17 лет, несколько лет назад он начал профессиональную гоночную карьеру. При этом молодого немца многие уже сравнивают с его отцом, ставшим самым титулованным гонщиком в истории "Формулы-1".

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Тэги: ЕВРОПА, ШУМАХЕР, СЫН, СОРЕВНОВАНИЯ

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]