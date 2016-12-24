Эрдоган раскритиковал ЕС за недостаточную поддержку сирийских беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике ЕС за невыполнение обещаний по оказанию помощи сирийским беженцам в Турции, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

"В Евросоюзе обещали, что уже к 1 июля выделят на поддержку беженцев 3 млрд евро, тогда как по состоянию на сегодняшний день выделено лишь 677 млн. Эти средства выделяются не Турции, а беженцам, через международные и правозащитные структуры. Где же эти средства? Их нет", - заявил президент на заседании Совета внешнеэкономических связей в Стамбуле.

По мнению Р.Т.Эрдогана, это говорит о том, что в ЕС "не думают о гуманизме и интересах людей".

"Только на нужды беженцев Турция потратила $20 млрд. Это немалая сумма. Где же "богатый Запад"? Почему мы не видим шагов по защите прав человека?", - отметил президент.