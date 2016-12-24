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Регион 24.12.2016 17:00

Эрдоган раскритиковал ЕС за недостаточную поддержку сирийских беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике ЕС за невыполнение обещаний по оказанию помощи сирийским беженцам в Турции, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

"В Евросоюзе обещали, что уже к 1 июля выделят на поддержку беженцев 3 млрд евро, тогда как по состоянию на сегодняшний день выделено лишь 677 млн. Эти средства выделяются не Турции, а беженцам, через международные и правозащитные структуры. Где же эти средства? Их нет", - заявил президент на заседании Совета внешнеэкономических связей в Стамбуле.

По мнению Р.Т.Эрдогана, это говорит о том, что в ЕС "не думают о гуманизме и интересах людей".

"Только на нужды беженцев Турция потратила $20 млрд. Это немалая сумма. Где же "богатый Запад"? Почему мы не видим шагов по защите прав человека?", - отметил президент.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, БЕЖЕНЦЫ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]