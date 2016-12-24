Президент Украины Порошенко считает, что популисты пытаются дестабилизировать обстановку в стране

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдельные политические силы не оставляют усилий дестабилизировать ситуацию внутри страны, используя для этого все методы: "от махрового популизма до псевдомассовых протестов", сообщила его пресс-служба в субботу.
"Но украинский народ уже хорошо различает тех, кто готов нести ответственность за страну и делать реальные дела, от популистов всех цветов: что с вилами, что с косами", - сказал глава государства в видеообращении к участникам форума новоизбранных председателей и депутатов объединенных территориальных общин. Вилы и коса на Украине ассоциируются с партиями Олега Ляшко ("Радикальная партия") и Юлии Тимошенко ("Батькивщина").
П.Порошенко также полагает, что в экономке и социальной сфере худший период позади, но откатиться назад очень легко, если допустить дестабилизацию. По его словам, несмотря на все сложности и необходимость тратить огромные ресурсы - 5% ВВП - на безопасность и оборону, удалось поднять минимальную заработную плату в два раза, существенно с нового года повысить зарплату учителям и врачам, обеспечить программу строительства дорог.
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