Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7622 EUR   1.8412 RUR   0.0289 GBR   2.1649 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.95 Brent   55.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 26 Дек 27 Дек

СНГ 24.12.2016 19:08

Лидеры Киргизии и Узбекистана заявили о готовности наращивать торгово-экономические отношения

Президенты Киргизии и Узбекистана на переговорах в Самарканде заявили о готовности развивать двусторонние отношения, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе главы киргизского государства.

В пресс-службе привели слова президента Алмазбека Атамбаева, который еще раз поздравил Шавката Мирзиёева с избранием на пост главы государства, и назвал его тем лидером, "которого ждал народ Узбекистана". "Этап борьбы за независимость закончился, нужно делать упор на экономику, развитие отношений, снятие ограничений и ненужных преград", - подчеркнул А. Атамбаев.

Он отметил, что когда-то у киргизского и узбекского народов было общее государство, границ между народами не было. "Нам надо сделать все, чтобы люди не ощущали границ", - считает президент Киргизии.

Он также поблагодарил Ш.Мирзиёева посетить Узбекистан с визитом. "Почти 5 лет мы работали с Исламом Абдуганиевичем (Каримовым). На июньской встрече в Ташкенте (в рамках саммита ШОС - ИФ) уважаемый Ислам Абдуганиевич сказал, что отныне мы должны снимать все вопросы, и он пообещал приехать в сентябре в Бишкек на саммит СНГ. К сожалению, Всевышний решил по другому. Сегодня мы прочитали молитву, пусть земля ему будет пухом", - сказал А.Атамбаев.

Он также добавил, что И.Каримов "сделал по-настоящему независимый Узбекистан". "Мы помним большую заслугу в 2010 году, когда выдержанная позиция Ислама Абдуганиевича помогла остановить провокационные столкновения (во время июньских событий 2010 года на юге Киргизии - "ИФ"), я помню, как в июне 2010 года каждый день мы с вами по несколько раз разговаривали, и я вам очень благодарен, что в то время вы нам помогли", - сказал президент Киргизии.

В свою очередь президент Узбекистана Ш.Мирзиёев сказал, что "сегодня вы почтили память первого президента Узбекистана, и Ислам Абдуганиевич рассказывал, как вы разговаривали последний раз". "Он сказал мне готовиться, что мы обязательно в сентябре поедем в Бишкек. Все, что он говорил, мы теперь должны исполнить", - сказал Ш.Мирзиёев.

Он отметил, что "за эти три месяца делегация Киргизии приезжала к нам, делегация Узбекистана ездила в Киргизию".

"Очень много позитивного произошло у двух наших народов, они этого очень долго ждали, и взятый главами государств темп развития отношений необходимо продолжать", - подчеркнул президент Узбекистана.

Ш.Мирзиёев указал, что "между двумя государствами много общего в торгово-экономическом пространстве, и совместными усилиями мы можем нарастить торгово-экономические отношения, товарооборот".

А.Атамбаев находится в Самарканде с рабочим визитом, это первый двусторонний визит руководителей Киргизии в Узбекистан с 2008 года. В Самарканде А.Атамбаев возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана И.Каримова, посетил предприятие по сбору автомобилей "Man Auto-Uzbekistan" и провел переговоры с президентом Ш.Мирзиёевым.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Узбекистан объявил спорную гору на юге Киргизии своей территорией, а задержанных там киргизских граждан - нелегалами Два гражданина Киргизии ранены на границе Киргизии и Узбекистана В Бишкеке заявляют о желании интенсифицировать переговоры с Ташкентом по делимитации киргизско-узбекской границы Переговоры по узбекско-киргизской границе не состоялись из-за неконструктивной позиции Бишкека - политолог Узбекские пограничники передали киргизским тело убитого ими гражданина Киргизии Киргизии, Узбекистану и Таджикистану необходимо решить проблему анклавов, считают в Бишкеке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]