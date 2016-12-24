Лидеры Киргизии и Узбекистана заявили о готовности наращивать торгово-экономические отношения

В пресс-службе привели слова президента Алмазбека Атамбаева, который еще раз поздравил Шавката Мирзиёева с избранием на пост главы государства, и назвал его тем лидером, "которого ждал народ Узбекистана". "Этап борьбы за независимость закончился, нужно делать упор на экономику, развитие отношений, снятие ограничений и ненужных преград", - подчеркнул А. Атамбаев.
Он отметил, что когда-то у киргизского и узбекского народов было общее государство, границ между народами не было. "Нам надо сделать все, чтобы люди не ощущали границ", - считает президент Киргизии.
Он также поблагодарил Ш.Мирзиёева посетить Узбекистан с визитом. "Почти 5 лет мы работали с Исламом Абдуганиевичем (Каримовым). На июньской встрече в Ташкенте (в рамках саммита ШОС - ИФ) уважаемый Ислам Абдуганиевич сказал, что отныне мы должны снимать все вопросы, и он пообещал приехать в сентябре в Бишкек на саммит СНГ. К сожалению, Всевышний решил по другому. Сегодня мы прочитали молитву, пусть земля ему будет пухом", - сказал А.Атамбаев.
Он также добавил, что И.Каримов "сделал по-настоящему независимый Узбекистан". "Мы помним большую заслугу в 2010 году, когда выдержанная позиция Ислама Абдуганиевича помогла остановить провокационные столкновения (во время июньских событий 2010 года на юге Киргизии - "ИФ"), я помню, как в июне 2010 года каждый день мы с вами по несколько раз разговаривали, и я вам очень благодарен, что в то время вы нам помогли", - сказал президент Киргизии.
В свою очередь президент Узбекистана Ш.Мирзиёев сказал, что "сегодня вы почтили память первого президента Узбекистана, и Ислам Абдуганиевич рассказывал, как вы разговаривали последний раз". "Он сказал мне готовиться, что мы обязательно в сентябре поедем в Бишкек. Все, что он говорил, мы теперь должны исполнить", - сказал Ш.Мирзиёев.
Он отметил, что "за эти три месяца делегация Киргизии приезжала к нам, делегация Узбекистана ездила в Киргизию".
"Очень много позитивного произошло у двух наших народов, они этого очень долго ждали, и взятый главами государств темп развития отношений необходимо продолжать", - подчеркнул президент Узбекистана.
Ш.Мирзиёев указал, что "между двумя государствами много общего в торгово-экономическом пространстве, и совместными усилиями мы можем нарастить торгово-экономические отношения, товарооборот".
А.Атамбаев находится в Самарканде с рабочим визитом, это первый двусторонний визит руководителей Киргизии в Узбекистан с 2008 года. В Самарканде А.Атамбаев возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана И.Каримова, посетил предприятие по сбору автомобилей "Man Auto-Uzbekistan" и провел переговоры с президентом Ш.Мирзиёевым.
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