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Внутренняя политика 24.12.2016 19:27

Президент Алиев поздравил соотечественников с Днем солидарности азербайджанцев мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил соотечественников с Днем солидарности азербайджанцев мира, празднуемым 31 декабря, отмечает сайт главы государства.

В поздравлении президент отметил, что в октябре текущего года исполнилось 25 лет со дня восстановления независимости Азербайджана. Созданный в Азербайджане экономический потенциал, достигнутый социальный прогресс и общественно-политическая стабильность за этот период, позволили уменьшить воздействие все еще продолжающегося в мире глобального финансово-экономического кризиса, уберечь стране от рисков.

«Верю, что совместная деятельность наших соотечественников, их непоколебимая верность Азербайджану увеличит наши силы, создаст возможность устранить мешающую нашему прогрессу единственную проблему – военную агрессию Армении, восстановить территориальную целостность страны»,- отмечается в поздравлении И.Алиева

Глава государства отметил, что во время боестолкновений в апреле текущего года в зоне карабахского конфликта в результате провокаций со стороны Армении, Вооруженные силы Азербайджана решительно пресекли злостные намерения противника и еще раз доказали готовность освободить оккупированные азербайджанские территории. По словам главы государства, позиция Азербайджана находит все большую поддержку у мирового сообщества.

Кроме того, И.Алиев также отметил, что вклад Азербайджана в поощрение межкультурного диалога и решение глобальных гуманитарных проблем, уважение к мультикультуральным ценностям и обычаи толерантности породили глубокую симпатию к азербайджанскому народу.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]