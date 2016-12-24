Британия была в списке стран, где главари ИГ планировали теракты - газета

Главари террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из Сирии поддерживали связь с джихадистами, пытавшимися организовать теракты на территории Великобритании, пишет в субботу газета "Гардиан".

Источник в силовых структурах сообщил изданию, что ИГ планировала включить Британию в список западных стран, где в 2016 году были совершены теракты. "Мы предполагаем, что в 2017 году ситуация не улучшится", - сказал источник, пояснив, что уровень террористической угрозы в стране в наступающем году останется чрезвычайно высоким.

В общей сложности с 2014 года - с момента, когда группировка обрела силу - в Великобритании было предотвращено 11 терактов. В 2016 году сотрудники правоохранительных органов сорвали четыре плана терактов, которые могли повлечь за собой массовые жертвы.

Организаторы несостоявшихся нападений были арестованы. Следователи пришли к выводу, что их действия в некоторых случаях стали результатом пропаганды исламистов, а в других имело место непосредственное участие со стороны главарей ИГ в Сирии.

После теракта в Берлине по всей стране предприняты беспрецедентные меры безопасности, отмечает "Гардиан". Вместе с тем, наибольшее беспокойство у правоохранителей вызывают британцы, уехавшие в Сирию воевать на стороне ИГ и вернувшиеся в Великобританию.