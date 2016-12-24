В Турции арестованы более 1,5 тыс. человек за посты в соцсетях - СМИ

Число арестованных в Турции пользователей соцсетей достигло 1656 человек за последние полгода, сообщает в субботу агентство АП.

Все эти люди подверглись аресту за то, что высказывались в соцсетях в поддержку террористических организаций или допускали оскорбительные высказывания в адрес официальных лиц.

По данным турецкого МВД, в отношении еще 3,7 тыс. человек проводятся следственные действия, в общей сложности в поле зрения правоохранителей попали 10 тыс. пользователей соцсетей.