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Регион 24.12.2016 20:45

В Турции арестованы более 1,5 тыс. человек за посты в соцсетях - СМИ

Число арестованных в Турции пользователей соцсетей достигло 1656 человек за последние полгода, сообщает в субботу агентство АП.

Все эти люди подверглись аресту за то, что высказывались в соцсетях в поддержку террористических организаций или допускали оскорбительные высказывания в адрес официальных лиц.

По данным турецкого МВД, в отношении еще 3,7 тыс. человек проводятся следственные действия, в общей сложности в поле зрения правоохранителей попали 10 тыс. пользователей соцсетей.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СОЦСЕТИ, АРЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]