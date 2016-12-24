МИД РФ: попавшие под новые американские санкции российские компании продолжат нормальную работу

Очередное расширение американских санкций в отношении России не повредит деятельности попавших под них компаний, администрация Барака Обамы такими шагами только вредит своей стране, заявили в МИД РФ.

"Нас санкциями не взять. Российские компании, связанные с Крымом, предприятия аграрного, энергетического и оборонно-промышленного комплексов, "Темпбанк", взаимодействующий с сирийскими партнерами, и другие структуры, на которых ополчилась уходящая американская администрация, продолжат нормальную работу. А вот сама она лишь вновь предстает в неприглядном виде, оставляет о себе недобрую память", - говорится в комментарии МИД РФ, размещенном в субботу на сайте ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "очередное - второе за три дня - расширение американских санкций против России, когда кровавые вылазки в Анкаре и Берлине, казалось бы, должны сплотить здравомыслящих людей в противостоянии террористической угрозе, сигнализирует о полной утрате в Вашингтоне чувства реальности".

"Впрочем, в последние годы уходящая администрация Б.Обамы так увлеченно искала способы, как попытаться нанести нам ущерб, что иного от нее мы и не ожидали. Заодно эта администрация вредит собственной стране, чей имидж в результате столь безрассудной линии падает в глазах даже тех, кто далек от политики", - говорится в комментарии МИД РФ.

23 декабря министерство торговли США расширило санкционный список на 23 российские компании в связи с ситуацией на Украине. По имеющимся данным, в список, в частности, вошли несколько "дочек" концерна "Алмаз-Антей", а также несколько крымских структур.

Кроме того, санкции введены в отношении ряда высокопоставленных сотрудников российского "Темпбанка". В санкционный список также включены высокопоставленные сирийские чиновники. Всего в этот раз санкции коснулись "18 человек, а также пяти групп" из России и Сирии, отмечается в коммюнике Минфина США.

В коммюнике отмечается, что эти санкции связаны с "насилием в Сирии".