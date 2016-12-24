МИД РФ: попавшие под новые американские санкции российские компании продолжат нормальную работу

Очередное расширение американских санкций в отношении России не повредит деятельности попавших под них компаний, администрация Барака Обамы такими шагами только вредит своей стране, заявили в МИД РФ.
"Нас санкциями не взять. Российские компании, связанные с Крымом, предприятия аграрного, энергетического и оборонно-промышленного комплексов, "Темпбанк", взаимодействующий с сирийскими партнерами, и другие структуры, на которых ополчилась уходящая американская администрация, продолжат нормальную работу. А вот сама она лишь вновь предстает в неприглядном виде, оставляет о себе недобрую память", - говорится в комментарии МИД РФ, размещенном в субботу на сайте ведомства.
На Смоленской площади отметили, что "очередное - второе за три дня - расширение американских санкций против России, когда кровавые вылазки в Анкаре и Берлине, казалось бы, должны сплотить здравомыслящих людей в противостоянии террористической угрозе, сигнализирует о полной утрате в Вашингтоне чувства реальности".
"Впрочем, в последние годы уходящая администрация Б.Обамы так увлеченно искала способы, как попытаться нанести нам ущерб, что иного от нее мы и не ожидали. Заодно эта администрация вредит собственной стране, чей имидж в результате столь безрассудной линии падает в глазах даже тех, кто далек от политики", - говорится в комментарии МИД РФ.
23 декабря министерство торговли США расширило санкционный список на 23 российские компании в связи с ситуацией на Украине. По имеющимся данным, в список, в частности, вошли несколько "дочек" концерна "Алмаз-Антей", а также несколько крымских структур.
Кроме того, санкции введены в отношении ряда высокопоставленных сотрудников российского "Темпбанка". В санкционный список также включены высокопоставленные сирийские чиновники. Всего в этот раз санкции коснулись "18 человек, а также пяти групп" из России и Сирии, отмечается в коммюнике Минфина США.
В коммюнике отмечается, что эти санкции связаны с "насилием в Сирии".
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 35 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев поздравил соотечественников с Днем солидарности азербайджанцев мира
Сегодня независимые журналисты нужны Азербайджану как никогда раньше – помощник президента
ГНФАР отбирает страховщика обязательного страхования гражданской ответственности при эксплуатации здания фонда
Производители продукции АПК в Азербайджане с 2004г получили из госбюджета субсидий на 1 млрд манатов
Резиденты промпарков в Азербайджане уже инвестировали более $550 млн, на следующем этапе вложат около $1,5 млрд – глава Минэкономики
Самолет Ту-154 пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из Сочи - источник
Христиане во многих странах мира отмечают Рождество
Президентская стипендия для олимпийских чемпионов в Азербайджане с 2017 года увеличивается на 30%
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Тертере
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Зардабе
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Создано новое объединение предпринимателей - Caspian American Club
Компания ABB обустроила в Бакинской Высшей школе нефти лабораторию
Состоялась специальная сессия Caspian Energy Forum 2017, посвященная созданию и функционированию ЗСТ в поселке Алят
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев