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СНГ 25.12.2016 11:45

Визит премьера Украины Гройсмана в Израиль отменен по инициативе Нетаньяху - СМИ

Премьер-министр Государства Израиль Беньямин Нетаньяху отменил визит в Израиль премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, запланированный на следующую неделю, сообщает израильское новостное агентство Ynet.

Как сообщается, такой шаг - способ выразить протест против поддержки Украиной, "обычно очень дружественным Израилю государством", резолюции Совета Безопасности ООН об израильских поселениях, которую в стране называют "анти-израильской".

Тем не менее, на сайте Кабинета министров Украины сообщений ни о самом предстоящем визите, но о его отмене нет.

В пятницу, 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием прекратить строительство израильских поселений на палестинских территориях. За принятие резолюции №2334 проголосовали 14 членов Совбеза.

В документе содержатся требования к Израилю и Палестине совершить шаги, направленные на предотвращение актов насилия в отношении гражданских лиц и приложить усилия для того, чтобы приступить к "внушающим доверие переговорам" по вопросам, касающимся определения окончательного статуса и принадлежности оспариваемых территорий

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, УКРАИНА, ВИЗИТ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]