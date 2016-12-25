Самолет Ту-154 пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из Сочи - источник

Авиадиспетчеры в Сочи не могут установить связь с самолетом Ту-154, вылетевшим несколько минут назад, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Самолет Ту-154 вылетел из Сочи, однако спустя несколько минут исчез с экранов радаров", - сказал источник. По его словам, на борту самолета около сотни человек.