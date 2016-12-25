Пропавший после вылета из Сочи самолет Ту-154 Минобороны РФ направлялся в Сирию - источник

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, пропавший с радаров вскоре после вылета из Сочи, направлялся в Сирию, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Самолет, предварительно, выполнял рейс по доставке военнослужащих в Латакию", - сказал собеседник агентства.

Самолет пропал практически сразу после взлета - в 5-7 км от аэропорта над акваторией Черного моря, уточнил он.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией военного ведомства по этому поводу.