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СНГ 25.12.2016 09:26

Пропавший после вылета из Сочи самолет Ту-154 Минобороны РФ направлялся в Сирию - источник

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, пропавший с радаров вскоре после вылета из Сочи, направлялся в Сирию, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Самолет, предварительно, выполнял рейс по доставке военнослужащих в Латакию", - сказал собеседник агентства.

Самолет пропал практически сразу после взлета - в 5-7 км от аэропорта над акваторией Черного моря, уточнил он.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией военного ведомства по этому поводу.

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Тэги: РОССИЯ, СОЧИ, САМОЛЕТ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]