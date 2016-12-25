На борту пропавшего в Сочи Ту-154 мог находиться ансамбль песни и пляски имени Александрова - источник

Военные музыканты могли находиться на борту пропавшего под Сочи Ту-154, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Предварительно, на борту находились музыканты военного академического ансамбля песни и пляски имени Александрова", - сказал источник.

Все оперативные службы Сочи выехали на поиски пропавшего самолета Ту-154. Собеседник агентства отметил, что самолет летел в Сирию.

"На борту самолета, кроме военнослужащих находятся артисты и журналисты. По предварительным данным самолет, пропавший с радаров, мог упасть в море близ Сочи", - подчеркнул источник.

По его словам, самолет вылетел 5:20 мск, а уже в 5:40 мск исчез с радаров.

"Все оперативные службы Сочи выехали на поиски самолета", - добавил источник В Минобороны ранее сообщили, что при выполнении планового перелета с аэродрома в г.Адлер в 5.40 (мск), после взлета, пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154. На борту находилось 83 пассажира и восемь членов экипажа.

"К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах", - говорится в сообщении.