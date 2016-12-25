На борту пропавшего с радаров Ту-154 находился 91 человек - Минобороны РФ

При выполнении планового перелета с аэродрома в г.Адлер в 5.40 (мск), после взлета, пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154.

На борту находилось 83 пассажира и восемь членов экипажа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах", - говорится в сообщении.

Ранее источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что этот самолет мог направляться в сирийскую Латакию. Он пропал практически сразу после взлета - в 5-7 км от аэропорта над акваторией Черного моря, уточнил собеседник агентства.