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СНГ 25.12.2016 09:33

На борту пропавшего с радаров Ту-154 находился 91 человек - Минобороны РФ

При выполнении планового перелета с аэродрома в г.Адлер в 5.40 (мск), после взлета, пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154.

На борту находилось 83 пассажира и восемь членов экипажа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах", - говорится в сообщении.

Ранее источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что этот самолет мог направляться в сирийскую Латакию. Он пропал практически сразу после взлета - в 5-7 км от аэропорта над акваторией Черного моря, уточнил собеседник агентства.

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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]