Пропавший над Черным морем самолет Ту-154 мог, предварительно, принадлежать Минобороны РФ - источник

Самолет Ту-154, пропавший после вылета из Сочи, предварительно, принадлежит Минобороны, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Самолет по предварительным данным принадлежит Министерству обороны", - сказал источник.

Он сообщил, что отметка самолета на экране радара пропала, когда он выполнял маневр над российской акваторией Черного моря.

Другой источник в экстренных службах региона подтвердил агентству, что самолет - военный. На его борту находятся около 100 человек. "Это военнослужащие", - заявил собеседник агентства.

По его словам, самолет вылетел в 5:20 мск и уже через 20 минут (5:40 мск) исчез с радаров.