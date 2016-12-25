Шойгу проводит совещание с руководством ВС РФ относительно поисково-спасательных мероприятий пропавшего в районе Сочи Ту-154

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проводит утром совещание по видеоконференцсвязи с руководством Вооруженных Сил РФ по организации поисково-спасательных мероприятий пропавшего в районе г. Сочи самолета Ту-154, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Как сообщалось, при выполнении планового перелета с аэродрома в Адлере в 5.40 (мск), после взлета, пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154. На борту находилось 83 пассажира и восемь членов экипажа.

К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы Минобороны России и других федеральных ведомств.

На борту Ту-154 находились военнослужащие, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" (Сирия) артисты ансамбля им. Александрова и 9 представителей российских СМИ, сказали ранее в Минобороны РФ.