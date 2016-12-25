В Туркменистане зарегистрированы четыре кандидата на пост президента на выборах 2017 года

На заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 24 декабря проведена регистрация кандидатов на пост президента на предстоящих в феврале 2017 года президентских выборах в Туркменистане, сообщает Государственное информагентство.

"Первым кандидатом на этот пост был зарегистрирован действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов. Председатель Центризбиркома вручил главе государства удостоверение кандидата в президенты Туркменистана", - говорится в сообщении.

Выступая перед собравшимися, глава государства отметил значительный рост социально-политической культуры общества за последнее время. По его словам, об этом свидетельствует и то, что впервые в выборах принимают участие кандидаты от трех партий - Демократической партии, Партии промышленников и предпринимателей и Аграрной партии.

Глава государства выразил признательность всем членам демпартии, а также народу Туркменистана за выдвижение его кандидатом в президенты.

В тот же день на заседании ЦИК состоялась регистрация других претендентов. Среди них - председатель правления Акционерного коммерческого банка "Рысгал", депутат Меджлиса (парламента) Бекмырат Аталыев - кандидат от Партии промышленников и предпринимателей, председатель Марыйского велаятского (областного) комитета Аграрной партии Дурдыгылыч Оразов - от Аграрной партии, а также заместитель председателя государственного объединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов - от инициативной группы граждан. Всем им вручены соответствующие удостоверения.

На заседании Центризбиркома также подведены краткие итоги и дана оценка проведённой работе, рассмотрен график встреч кандидатов на пост президента Туркменистана с избирателями, а также их выступлений на телевидении.

В соответствии с законодательством, всем кандидатам будут предоставлены равные возможности для встреч с электоратом, выступлений на предвыборных собраниях, совещаниях и заседаниях, а также в средствах массовой информации.

За время, оставшееся до выборов, кандидатам на высший государственный пост предстоит не раз встретиться с избирателями, познакомить их со своей предвыборной программой, аргументировать её важнейшие положения.

На всех избирательных участках продолжается составление списков избирателей.