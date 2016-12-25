Президенту РФ доложено об исчезновении самолёта с радаров в районе Сочи, он получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы - Песков

Президенту России Владимиру Путину доложено об исчезновении с радаров самолета Минобороны, его информируют о работах экстренных служб, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президенту доложено об исчезновении самолёта с радаров. Он получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы", - сказал Д.Песков.