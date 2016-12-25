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СНГ 25.12.2016 10:35

Президенту РФ доложено об исчезновении самолёта с радаров в районе Сочи, он получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы - Песков

Президенту России Владимиру Путину доложено об исчезновении с радаров самолета Минобороны, его информируют о работах экстренных служб, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президенту доложено об исчезновении самолёта с радаров. Он получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы", - сказал Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, САМОЛЕТ, ДОКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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