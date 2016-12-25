Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 35 раз - Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 35 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Формирования Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 35 раз»,- отмечается в сообщении.
Ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
Ф.Исазаде
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