Раненные в Махачкале двое полицейских скончались - МВД по Дагестану

Двое полицейских, раненные в Махачкале неизвестными в ночь на воскресенье, скончались, сообщили утром "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по Дагестану.

"Оба полицейских, пострадавших при обстреле неизвестными в Махачкале, скончались: один - на месте, второй - в больнице", - сказал представитель ведомства.

По его словам, бандитов по-прежнему ищут.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье в Махачкале неизвестные обстреляли полицейский патруль на трассе Махачкала-Каспийск.