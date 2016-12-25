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СНГ 25.12.2016 13:01

Минобороны наращивает силы и средства в районе крушения Ту-154

Минобороны наращивает силы и средства в районе крушения самолета Ту-154, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районе поиска самолета сейчас задействованы четыре морских судна и пять вертолетов, работают беспилотные летательные аппараты. Силы и средства наращиваются", - сказал И.Конашенков.

По его словам, в воскресенье при выполнении планового перелета в 5:25 мск с аэродрома Адлер после взлета в 5:27 мск пропала отметка с радаров самолета Ту-154 Минобороны РФ.

"На борту находились 8 членов экипажа 84 пассажира. Это военнослужащие Вооруженных сил, а также летевшие поздравлять ВКС РФ в Сирии с Новым годом артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ", - сказал он.

"В настоящее время в полутора километрах от города Сочи на глубине около 70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154, поисковая операция продолжается", - подчеркнул И.Конашенков.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАЙНЕР, МИНОБОРОНЫ, ОПЕРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]