Минобороны наращивает силы и средства в районе крушения Ту-154

Минобороны наращивает силы и средства в районе крушения самолета Ту-154, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районе поиска самолета сейчас задействованы четыре морских судна и пять вертолетов, работают беспилотные летательные аппараты. Силы и средства наращиваются", - сказал И.Конашенков.

По его словам, в воскресенье при выполнении планового перелета в 5:25 мск с аэродрома Адлер после взлета в 5:27 мск пропала отметка с радаров самолета Ту-154 Минобороны РФ.

"На борту находились 8 членов экипажа 84 пассажира. Это военнослужащие Вооруженных сил, а также летевшие поздравлять ВКС РФ в Сирии с Новым годом артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ", - сказал он.

"В настоящее время в полутора километрах от города Сочи на глубине около 70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154, поисковая операция продолжается", - подчеркнул И.Конашенков.