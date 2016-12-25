Слуцкий: отношения РФ с Сирией останутся теснейшими, в том числе в рамках проводимой антитеррористической операции

Авиакатастрофа Ту-154 Минобороны над Черным морем не изменит планы парламентариев провести выездное заседание комитета Госдумы в Сирии, заявил руководитель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"После такой трагедии для меня моих коллег будет большой ответственностью провести в 2017 году совместное заседание внешнеполитических парламентских комитетов в Дамаске, возможно, посетить наши базы в Сирии, подготовку его будем вести в самом тесном сотрудничестве с Минобороны РФ", - сказал Л.Слуцкий журналистам в воскресенье.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших в этой авиакатастрофе.
"К сожалению, крушения самолетов случаются. Причины сейчас выясняются. Погибшим вечная память. Очень хорошо знал Валерия Халилова, гениального дирижера, руководителя военно-оркестровой службы Вооруженных сил, директора и художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Нас связывало многолетнее сотрудничество по проведению фестиваля "Спасская башня", - рассказал политик.
Он уверен: ничто не помешает России и Сирии и впредь развивать контакты и связи. "Отношения с Сирией были теснейшими и останутся такими, в том числе в рамках проводимой нашей совместной операции по полному вычищение международного терроризма с территории этой страны", - подчеркнул глава комитета.
В руководстве "Единой России" назвали "страшной трагедией" авиакатастрофу, унесшей жизни артистов, музыкантов, журналистов и "доктора Лизы", которые направлялись на базу Хмеймим в Сирию, чтобы поддержать и поздравить наших военных с наступающими праздниками.
"Это невосполнимая утрата для всех нас. Необходимо досконально разобраться, выяснить причины этого ужасного крушения и принять необходимые меры для того, чтобы подобное больше не повторилось", - сказал замсекретаря Генсовета партии, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк
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