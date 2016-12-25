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Дальнее зарубежье 25.12.2016 14:20

Десятки тысяч немцев эвакуированы в Аугсбурге в связи с обнаружением бомбы времен Второй мировой

Несколько десятков тысяч жителей немецкого города Аугсбург были вынуждены в воскресенье покинуть свои дома в связи с проведением саперами операции по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщает агентство АП.

Бомбу обнаружили в центре города еще на прошлой неделе во время строительных работ. Эксперты решили обезвредить ее именно наутро после католического Рождества, так как в это время на улицах движение сведено к минимуму.

Предписание об эвакуации коснулось 54 тыс. человек, которые проживают в 32 тыс. домов. В полиции не уточняют, сколько времени им предстоит провести вне своих домов.

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Тэги: ФРГ, БОМБА, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]