Десятки тысяч немцев эвакуированы в Аугсбурге в связи с обнаружением бомбы времен Второй мировой

Несколько десятков тысяч жителей немецкого города Аугсбург были вынуждены в воскресенье покинуть свои дома в связи с проведением саперами операции по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщает агентство АП.
Бомбу обнаружили в центре города еще на прошлой неделе во время строительных работ. Эксперты решили обезвредить ее именно наутро после католического Рождества, так как в это время на улицах движение сведено к минимуму.
Предписание об эвакуации коснулось 54 тыс. человек, которые проживают в 32 тыс. домов. В полиции не уточняют, сколько времени им предстоит провести вне своих домов.
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