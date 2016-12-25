Решение о снятии с эксплуатации самолетов Ту-154 было бы сейчас преждевременным - Мантуров

Решения о приостановке полетов Ту-154 или снятии его с эксплуатации до результатов расследования трагедии в Черном море были бы преждевременными, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Много самолетов в мире, которые уже не производятся, но эксплуатируются. Назначенный ресурс у этого самолета сегодня 40 лет, а если брать иностранные аналоги, то у некоторых самолётов доходит ресурс до 60 лет, поэтому в авиации совершенно другие принципы назначения ресурса, вопрос наработки до цикла. Поэтому такое решение на сегодняшний день было бы преждевременным", - сказал журналистам Д.Мантуров, отвечая на вопрос о необходимости снятии модели самолета с эксплуатации в связи с катастрофой.

Что касается приостановки полетов Ту-154, Д.Мантуров заявил, что "такое решение принимает экслуатант".

"Сначала нужно расследование закончить и понять причины, а потом уже принимать те или иные решения", - отметил министр.