Алиев соболезнует Путину в связи с крушением Ту-154

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил своему российскому коллеге Владимиру Путину соболезнование в связи с крушением самолета Ту-154 около Сочи, сообщает сайт главы государства.

«Весть о многочисленных жертвах в результате крушения самолета Ту-154 глубоко огорчила меня»,- отмечается в тексте соболезнования, опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.

Президент выразил соболезнования правительству и народу России.

Ф.Исазаде