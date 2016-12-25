Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7622 EUR   1.8412 RUR   0.0289 GBR   2.1649 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.95 Brent   55.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 27 Дек 28 Дек

Внешняя политика 25.12.2016 15:36

Алиев соболезнует Путину в связи с крушением Ту-154

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил своему российскому коллеге Владимиру Путину соболезнование в связи с крушением самолета Ту-154 около Сочи, сообщает сайт главы государства.

«Весть о многочисленных жертвах в результате крушения самолета Ту-154 глубоко огорчила меня»,- отмечается в тексте соболезнования, опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.

Президент выразил соболезнования правительству и народу России.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПУТИН, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


Похожие новости


Путин поздравил Алиева с 25-летием восстановления независимости Азербайджана, отметил динамичное развитие азербайджано-российских отношений Алиев и Путин довольны итогами трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, РФ и Ирана Россия и Азербайджан смогут вывести взаимную торговлю на траекторию устойчивого роста, уверен Путин Путин принимает эксклюзивное участие в посредничестве по Карабаху – азербайджанский депутат Баку и Москва совместными усилиями могут обеспечить дальнейшее расширение двусторонних связей, уверен Путин Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]