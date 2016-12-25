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Регион 25.12.2016 16:20

Патриарх Грузии по состоянию здоровья не присутствует на праздничной литургии в связи 39-й годовщиной интронизации

В Тбилиси в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в воскресенье проходит праздничная литургия в связи с 39-й годовщиной интронизации Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, которую служит владыка Даниэл.

Как сообщают грузинские СМИ, сам патриарх не присутствует на службе по состоянию здоровья. По словам руководителя департамента здравоохранения Патриархии Цисаны Шартава, состояние птриарха в настоящее время "средней тяжести".

"Предположительно, здесь инфекция с вирусом гриппа. Заболевание проходит на фоне высокой температуры. Специалисты делают все, чтобы избежать возможные осложнения. С божьей помощью, все будет хорошо", - сказала она журналистам.

В храме находятся члены Святого Синода Грузинской православной церкви, а также митрополит Украинской церкви Онуфрий и члены делегации, прибывшие в связи с годовщиной интронзации главы Грузинской православной церкви.

С 39-й годовщиной интронизации Илию II поздравили президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Георгий Квирикашвили, которые отметили вклад патриарха в укрепление духовности грузинской нации и пожелали ему долгих лет жизни и энергии на благо народа и страны.

К моменту восшествия Илии II на патриарший престол в Грузии было 15 епархий и около 30 действующих церквей. Сегодня в стране 47 епархий и около 2 тысяч действующих церквей-монастырей и до 3 тысяч духовных лиц и старцев-монахов.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илиа Второй (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года во Владикавказе, учился в Московской духовной семинарии и академии. 23 декабря 1977 года был избран главой Грузинской православной церкви.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАТРИАРХ, ЗДОРОВЬЕ, ИНТРОНИЗАЦИЯ


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