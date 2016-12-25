Папа римский в рождественском обращении к верующим призвал положить конец насилию в Сирии

Папа римский Франциск в ходе рождественского послания Urbi et Orbi (Граду и миру) призвал мировое сообщество добиться прекращения войны в Сирии.

"Настало время, чтобы оружие навсегда замолкло, а мировое сообщество активно занялось выработкой решения путем переговоров", - сказал он, выступая перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане.

"В ставшей мученицей Сирии было пролито слишком много крови", - подчеркнул Франциск.

Он также пожелал "мира всем, кто потерял близких людей из-за терактов" по всей планете.