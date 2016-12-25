Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7622 EUR   1.8412 RUR   0.0289 GBR   2.1649 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.95 Brent   55.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 27 Дек 28 Дек

Дальнее зарубежье 25.12.2016 16:57

Папа римский в рождественском обращении к верующим призвал положить конец насилию в Сирии

Папа римский Франциск в ходе рождественского послания Urbi et Orbi (Граду и миру) призвал мировое сообщество добиться прекращения войны в Сирии.

"Настало время, чтобы оружие навсегда замолкло, а мировое сообщество активно занялось выработкой решения путем переговоров", - сказал он, выступая перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане.

"В ставшей мученицей Сирии было пролито слишком много крови", - подчеркнул Франциск.

Он также пожелал "мира всем, кто потерял близких людей из-за терактов" по всей планете.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВАТИКАН, ПОНТИФИК, РОЖДЕСТВО


Похожие новости


Папа римский умоляет о срочном прекращении огня в Сирии Папа римский обеспокоен ситуацией в Алеппо Папа римский надеется, что Олимпиада в Бразилии поможет сделать мир лучше Папа римский призывает к мирному урегулированию конфликта в Сирии Папа римский посетит Освенцим в конце июля, выступит там с речью Папа римский в рождественском обращении призвал покончить с насилием в Сирии, Украине, Ливии и Африке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]